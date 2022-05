Bologna-Sassuolo 1-3, la rovesciata di Berardi illumina il derby

Il Sassuolo si aggiudica con merito il derby emiliano, torna a vincere e tocca quota 50 in classifica. Per un brutto Bologna arriva la seconda battuta d’arresto consecutiva. Protagonista assoluto della gara Gianluca Scamacca autore di una splendida doppietta intervallata da una perla di Berardi.

APPROFONDIMENTI SPORT Sassuolo, festa Berardi: il suo gol al Bologna è pazzesco

E’ l’ultima stagionale al Dall’Ara così il pubblico di casa vuole congedarsi nel modo migliore ma soprattutto vuole salutare il ritorno di Mihajlovic schierandosi con uno striscione in modo inequivocabile “Sinisa e basta”. Così il tecnico serbo prima della gara ai microfoni di Sky: «Penso già al prossimo Bologna? La vita mi ha insegnato di non pensare troppo in avanti, ma di godersi il presente. Io sto bene a Bologna, mi piace tutto».

Bologna-Sassuolo, le scelte in campo

Nella formazione di casa c’è Orsolini accanto ad Arnautovic. Dall’altra parte Dionisi ritrova Traoré sulla trequarti e propone titolari Henrique e Rogerio. Non ci sono particolari pressioni di classifica anche se Mihajlovic sogna sempre il decimo posto mentre il Sassuolo vuole confermare la recente tradizione favorevole che ha visto i neroverdi vincere al Dall’Ara le ultime due sfide col Bologna.

Bologna-Sassuolo 1-3, cronaca e tabellino

Sembra organizzata meglio la squadra di casa in avvio di gara anche se si segnala subito una gran discesa del brasiliano Rogerio. I ritmi sono bassi al Dall’Ara ma la temperatura è altissima al punto da ricorrere anche al cooling break. Bologna-Sassuolo è anche la sfida tra Arnautovic e Scamacca. A dieci minuti dal riposo è proprio l’attaccante neroverde a sbloccare il risultato. Su corner di Berardi, l’ex centravanti del Genoa stacca in area di testa anticipando De Silvestri. Incassato il gol la formazione di casa si spegne, Arnautovic è troppo isolato in avanti ed i felsinei chiudono il primo tempo senza conclusioni verso la porta avversaria. La squadra di Dionisi conquista sempre più certezze sfiorando il raddoppio con Frattesi ed in pieno recupero anche con Berardi.

La rovesciata di Berardi

Sinisa prova ad alzare il baricentro e riparte con Barrow al posto di Theate ma la formazione ospite continua a concedere pochi spazi. Chiriches mette dentro aiutandosi con un braccio ma il gol è annullato e la partita rimane in bilico fino alla mezzora della ripresa quando Berardi con una splendida sforbiciata su corta respinta di Skorupski trova il quindicesimo sigillo personale. Il Sassuolo continua a dominare ed a dieci minuti dal termine arriva il terzo gol ancora a firma Scamacca. Il bomber neroverde servito da Frattesi prende il tempo a Medel e di destro batte il portiere del Bologna. In pieno recupero Orsolini si riscatta per un gol sciupato clamorosamente pochi minuti prima, trasformando un rigore e rendendo meno pesante il passivo. Il risultato non cambia e alla fine a esultare è la squadra ospite che vendica con gli interessi la sconfitta dell’andata e ritrova il successo esterno dopo oltre due mesi e mezzo. Bologna e Sassuolo non possono permettersi di andare in vacanza perché Sinisa domenica prossima farà visita al Genoa in una gara fondamentale ai fini salvezza mentre Dionisi attenderà il Milan in un match che potrebbe decidere lo scudetto.