Mourinho patteggia, multa di 20 mila euro per le frasi sull'arbitro Mercenaro e su Berardi

Josè Mourinho patteggia con la procura Figc per le frasi sull'arbitro Mercenaro e su Berardi, e la sanzione è una multa. Il tecnico giallorosso e la Roma dovranno pagare 20 mila euro di ammenda ciascuno, che saranno devoluti in beneficenza all'AIL A carico dell'allenatore giallorosso, e della società per responsabilità oggettiva, era stato aperto un procedimento di indagine a seguito delle parole pronunciate durante la conferenza stampa di presentazione della partita contro il Sassuolo.