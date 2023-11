Benfica-Inter, dove vederla e probabili formazioni della gara di Champions League

Si torna in campo oggi, mercoledì 29 novembre, per la seconda parte della 5ª giornata della fase a gironi di Champions League 2023-2024. È il penultimo turno della prima fase: dopo la vittoria della Lazio sul Celtic (successo che è valso la qualificazione agli ottavi di finale e la sconfitta del Milan a San Siro con il Borussia Dortmund (ko doloroso, ma non tutto è perduto), i riflettori sono puntati su Inter (in trasferta sul campo del Benfica) e Napoli (impegnato al Bernabeu contro il Real Madrid).

Inter, sfida al Benfica. Inzaghi: «Il nostro lavoro non è finito»

21:00 – Benfica-Inter (Sky, Infinity+)

Probabili formazioni:

BENFICA (4-2-3-1) probabile formazione: Trubin; Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Morato; Joao Neves, Florentino; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Tengstedt . All. Schmidt

INTER (3-5-2) probabile formazione: Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic. All. Inzaghi