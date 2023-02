Arianna Mihajlovic, la dedica (social) al suo Sinisa: ««Ogni notte per me è tempesta di pensieri»

«Ogni notte per me e’ tempesta di pensieri». Un post semplice, una foto. Arianna Mihajlovic è sorridente, insieme a suo marito Sinisa Mihajlovic. Su Instagram da poco ha postato questo scatto, di qualche anno fa, una foto splendida che sembra sia stata scattata al mare. Comunque in vacanza.

Moltissime le risposte al post. Da vip come Elena Santarelli e Paolo Conticini, a persone comuni che esprimono ancora di più il loro amore e l'affetto per il calciatore, scomparso dopo una battaglia contro la leucemia lo scorso 16 dicembre 2022.

Pochi giorni fa aveva pubblicato un'altra foto, sempre su Instagram. «Saremo felici o saremo tristi , che importa ? Saremo l’uno accanto all’altra . E questo dev’essere , questo e’ l’essenziale».