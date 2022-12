AIA, Trentalange si dimette dalla carica di Presidente. «​Questa sera le ragioni della scelta»

Con un breve comunicato sul proprio sito web, l'Associazione Italia Arbitri ha annunciato le dimissioni di Alfredo Trentalange dalla carica di Presidente. «Questa sera, alle 21, i Componenti del Comitato Nazionale incontreranno in videocall i Presidenti delle rispettive macro regioni per spiegare le ragioni della scelta», precisa l'AIA. La scorsa settimana la Procura della Federcalcio aveva notificato l'atto di chiusura indagini sulla vicenda del procuratore AIA Rosario D'Onofrio, arrestato giovedì 10 novembre con accuse di narcotraffico, nel corso delle indagini erano emerse accuse anche per Alfredo Trentalange per "comportamenti disciplinarmente rilevanti".