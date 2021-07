Wimbledon, Djokovic-Shapovalov è la prima semifinale del torneo. Per il serbo centesima vittoria sull'erba

In attesa del 'nostro' Matteo Berrettini, il primo semifinalista di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sull'erba di Londra, è il sempiterno Novak Djokovic. Il tennista numero uno al mondo e del seeding archivia la pratica Marton Fucsovics, ungherese 48esimo nel ranking Atp, in due ore e 19 minuti con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4. Djokovic ha raggiunto la terza semifinale consecutiva nel torneo e la centesima vittoria sull'erba.

E incontrerà il canadese, dodicesimo al mondo, Denis Shapovalov, che in tre ore e mezza riesce a spuntarla sul russo Karen Khachanov, 29esimo del ranking, con il punteggio di 6-4, 3-6, 5-7, 6-1, 6-4.

Berrettini sfida Auger-Aliassime nei quarti di Wimbledon alle 18. Un italiano a caccia delle semifinali (51 anni dopo Pietrangeli)

Wimbledon, Bolelli in semifinale nel doppio

Ma c'è gloria anche per un altro italiano: Simone Bolelli, in coppia con l'argentino Maximo Gonzalez, ha infatti raggiunto la semifinale nel torneo di doppio. I due hanno sconfitto nei quarti la coppia nippo-sudafricana composta da Ben McLachlan e Raven Klaasen per 7-6, 6-4, 6-3. In semifinale se la vedranno con l'altro argentino Zeballos e lo spagnolo Granollers.