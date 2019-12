Nba: Gallinari trascina OKC contro i Suns, Melli fuori e Pelicans ancora ko

Ottima prova di Danilo Gallinari che con 22 punti trascina Oklahoma al successo contro i Suns. Finisce 126-108 la sfida Nba con i Thunder che battono Phoenix e si prendono l'ottavo successo delle ultime 11 gare: protagonista sul parquet di casa, oltre all'azzurro, Shai Gilgeous-Alexander, autore di 32 punti. Per il Gallo altra prova eccellente (anche 6 rimbalzi a referto in mezzora di gioco), bene Dennis Schroder con 24 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. Successo pure dei Mavs che guidati da Porzingis e Hardaway Jr. battono a domicilio i Sixers e tornano al quarto posto a Ovest: Dallas, nonostante l'assenza di Luka Doncic ai box per la distorsione alla caviglia, si impone a casa dei Philadelphia 76ers 117-98, rifilando la seconda sconfitta consecutiva tra le mura domestiche per Simmons e compagni. Per Dallas è il successo numero 11 in trasferta su 13 gare: grande protagonista Kristaps Porzingis, autore di 22 punti e 18 rimbalzi.



Tutto facile per i Miami Heat che superano i Knicks 129-114. Vincono anche i Toronto Raptors sui Washington Wizards (122-118): Kyle Lowry e Serge Ibaka hanno guidato il quintetto canadese realizzando rispettivamente 26 e 23 punti. Vittoria anche dei Boston Celtics su Detroit (Pistons battuti 114-93) e degli Indiana Pacers contro i Kings di Sacramento (119-105). Secondo successo di fila per Cleveland: i Cavaliers battono Memphis 114-107. E fanno festa anche i Nuggets di Denver: finisce 109-100 la sfida con i Minnesota Timberwolves. Gara senza storia tra Blazers e Magic, con Portland che batte Orlando 118-103. Successo in casa per i Golden State Warriors: New Orleans ko 106-102, nonostante i 25 punti a testa di Ingram e Holiday. Nicolò Melli resta ancora una volta fuori dalle rotazioni.