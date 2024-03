NBA, Durant supera Shaquille O’Neal nella classifica marcatori all-time. Shaq si complimenta: «Il viaggio non si ferma qui»

Nella notte NBA i Phoenix Suns hanno avuto la meglio sui Philadelphia 76ers, vincendo 115-102 davanti al proprio pubblico. Prestazione mauiscola di Grayson Allen, autore di 32 punti. La scena, però, se l'è presa la vera stella dei Suns, Kevin Durant.

L'ex Golden State Warriors ha messo a segno 22 punti, conditi da 8 rimbalzi e 4 assist. La prestazione di ieri gli ha permesso di aggiungere un altro grande mattone della propria carriera, superando Shaquille O'Neal nella classifica all-time. Ad inizio terzo quarto con un jumper dalla linea del tiro libero realizza il punto che gli permette di scavalcare Shaq, diventando l'ottavo miglior realizzatore di sempre nella storia della Lega. KD tocca così quota 28.610 punti, in una partita che certamente resterà tra i momenti migliori della sua carriera.

Le parole di KD dopo il sorpasso a Shaq

Al termine della partita Durant ha sottolineato la sua felicità nell'aver superato un mostro sacro come Shaq, leggenda del basket con le maglie dei Magic, Lakers e Heat e con un passato proprio nei Suns. «Come ho già detto, sono grato di essere nella categoria dei più grandi. Sappiamo tutti cosa ha significato Shaq per il basket ed essere lì con lui è un grande onore per me. È stato uno dei più grandi di tutti i tempi nella storia dello sport.

I complimenti di Shaquille O'Neal

«Kevin Durant, congratulazioni per avermi sorpassato all’ottavo posto dei migliori marcatori all time. So che per te il viaggio non si ferma qui e che probabilmente ci vedremo al primo posto. Salutami la tua adorabile mamma, te lo meriti!».

Durant punta Chamberlain

Adesso per Durant il prossimo obiettivo personale diventa quello di scardinare il record di Wilt Chamberlain che attualmente occupa il settimo posto con 31.419 punti. Poco dopo c'è Dirk Nowitzki con 31.560. Salvo clamorosi colpi di scena, difficilmente potrà riuscirci in meno di una stagione.

La classifica marcatori All-time

1.LeBron James 40.179

2.Kareem Abdul-Jabbar 38.387

3.Karl Malone 36.928

4.Kobe Bryant 33.643

5.Michael Jordan 32.292

6.Dirk Nowitzki 31.560

7.Wilt Chamberlain 31.419

8.Kevin Durant 28.610

9.Shaquille O'Neal 28.596

10.Carmelo Anthony 28.289