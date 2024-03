NBA, spettacolo tra Spurs e Knicks: Wembanyama realizza 40 punti e 20 assist. Brunson ne mette 61

Basterebbero le parole di Coach Popovic a fine partita: «Non ho mai visto una sfida del genere» per descirvere quanto accaduto nella notte NBA tra San Antonio Spurs e New York Knicks, con due prestazioni storiche da parte di Victor Wembanyama e Jalen Brunson.

Spurs-Knicks 130-126: dominano Wembanyama e Brunson

Alla fine l'hanno spuntata gli Spurs all'overtime 130-126 ma lo spettacolo resterà uno dei più entusiasmanti della stagione.

A darsi battaglia un veterano come Jalen Brunson (leader dei Knicks) e un rookie come Victor Wembanyama che è sembrato un colosso e non certo un esordiente al primo anno nella Lega.

WHAT. A. BATTLE. 🤯



Jalen Brunson: 61 PTS (career high) | 25 FGM | 5 3PM | 6 AST



Victor Wembanyama: 40 PTS (career high) | 20 REB | 7 AST



Spurs top the Knicks in an overtime THRILLER. pic.twitter.com/SSF1NOUDWp — NBA (@NBA) March 30, 2024

«Non ho mai visto così tanta grandezza prima di questa stagione, ne voglio far parte e voglio poter competere con tutti questi grandi giocatori. So che non sono ancora al loro livello, ma ci sto arrivando». Con grande umiltà il classe 2004 francese ha parlato al termine della partita che però è già da inserire nella lista dei grandi giocatori della NBA. Lo dicono i numeri e la prestazione di questa notte ha confermato che il suo futuro potrà essere luminoso. 40 punti (massimo in carriera), 20 assist e 7 rimbalzi per il gigante di 224 centimetri; 13/22 al tiro di cui 4/9 da tre e 10/12 ai liberi, il tutto in meno di 38 minuti.

Neppure la prestazione sontuosa di Brunson è bastata a contrastare il rookie di San Antonio. Il playmaker di New York ha toccato quota 61 punti, massimio in carriera. Ad un solo punto di distanza dai 62 di Carmelo Anthony nel 2014. I suoi 38 punti nel solo secondo tempo hanno, però, pareggiato il record di franchigia che apparteneva a Patrick Ewing (1995). Il classe '96 statunitense ha celebrato l'avversario Wembanyama al termine del match: «Diventerà uno dei più grandi della storia del gioco. Per il modo in cui è costruito e per quello che è riuscito a fare finora non ci sono dubbi. Ho molto rispetto per lui ed è sicuramente molto difficile anche solo tirargli sopra».