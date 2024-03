LeBron James nella storia: è il primo a raggiungere 40.000 punti nella Regular Season, nessuno come lui

LeBron James scrive una nuova pagina della Nba. Il cestista statunitense ha raggiunto quota 40.000 punti nella Regular Season, un recordo unico visto che è il primo a raggiungere tale quota. Nessuna leggenda del campionato era mai riuscita a toccare tale quota senza contare i play off. Il canestro che ha fatto entrare il 39enne nella storia di questo sport è arrivato nel secondo quarto contro i Denver Nuggets. Nonostante questo è arrivata la sconfitta contro Jokic che ha segnato 35 punti.

Così il record è diventato «agrodolce» per James.

NBA, LeBron James a 9 punti dai 40mila in carriera: nella notta contro i Nuggets scriverà un'altra pagina di storia

Ma la passerella è stata tutta per Lebron, a cui il pubblico - a record messo a segno - ha tributato una lunga standing ovation. «Essere il primo a raggiungere un risultato è bello, significa che fai parte di una storia - le parole del campione Usa -. Mentirei se dicessi che non significa qualcosa. Non c'è mai riuscito nessuno: il fatto di essere io a farcela è fantastico. Anche se poi alla fine quello che conta è vincere». Ma l'ennesima pagina di storia Lebron l'ha scritta anche senza vincere, il tetto dei 40mila punti era un traguardo a cui nessuno era arrivato. «Ma non è tra i più importanti della mia carriera - dice la star dei Lakers carriera. Ogni tappa importante significa qualcosa per me, perché raggiungere certi obiettivi in questa lega, contro i più forti giocatori del mondo, è qualcosa che ho sempre sognato».

Un anno fa il numero 23 dei Lakers si era issato ancora una volta in alto, superando un altro mito, Kareem Abdul-Jabbar, per diventare il miglior marcatore nella storia del campionato a stelle e strisce. I numeri non sembrano essere il primo pensiero di LeBron che alla soglia dei 40 anni non ha voglia di uscire di scena. Anzi rilancia. «Ho sempre giocato a basket nel modo in cui va fatto - dice -. Ma so ancora segnare, e quel totale è destinato ancora a salire». Una gara in solitario sui suoi stessi record: contro Denver i punti messi a segno sono stati 26, non sono bastati a far esultare i Lakers. Il colosso Usa sale a 40.017, tutti gli altri giocatori in attività non hanno raggiunto quota 30mila punti. LeBron gli appuntamenti con la storia non li perde mai: a 10'39' del secondo quarto, supera Michael Porter Jr. e mette a segno il canestro da primato, l'ennesimo di una carriera inimitabile.