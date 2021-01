Kienergia cerca il tris a Pistoia, Fumagalli in tribuna verso l'addio. L'omaggio a Kobe Bryant

RIETI - Al PalaTerme di Montecatini (ore 18), Rieti e Pistoia scendono in campo per il riscatto: la Npc è reduce dallo scivolone interno subito contro Ravenna, mentre i toscani proprio nell'infrasettimanale di mercoledì hanno interrotto la striscia positiva di sei vittorie, arrendendosi contro la sorpresa Ebk Roma. Per la compagine di Rossi serve dunque rialzare la testa, riconfermando magari l'appellativo di "ammazzagrandi": la Gtg degli ex Della Rosa, Sims e Zucca è infatti tutt'altro rispetto alla formazione della sfida di Supercoppa e dell'andata.

L'incubo Covid oramai è alle spalle e con l'inserimento di Fletcher il team di Carrea ha trovato la quadra, realizzando una lunga rincorsa che ora potrebbe iniziare a farsi sentire sulle gambe: infatti Saccaggi e compagni hanno disputato 5 gare negli ultimi 15 giorni. In casa Npc nell'ultima settimana non sono mancante valutazioni sul mercato. Ai saluti dovrebbe esserci anche Carlo Fumagalli: oggi in tribuna per una scelta non solo tecnica. Infatti il playmaker milanese nelle prossime ore potrebbe lasciare il club di patron Cattani, alla base motivi personali e non tecnici.

Rossi è pronto a concedere spazio al rientrante Amici, a lui chiederà minuti di qualità nei momenti salienti del match, ma contro un avversario così tosto e fisico serve il contributo di tutti. L'encomiabile De Laurentiis dovrà vedersela con Polletti e Sims, per questo serve man forte e sostegno anche dalla coppia Pepper - Taylor, contro una Pistoia in grado di sfruttare al meglio le incursioni di Fletcher, Wheatle e Saccaggi.

La sfida odierna è legata al nome di Kobe Bryant: martedì scorso si celebrava un anno dalla scomparsa del Black Mamba che proprio a Rieti e Pistoia visse e mosse i primi passi nel basket al seguito di papà Joe. Per omaggiare Kobe nel pregara saranno distribuite mascherine gialloviola con il numero 24 e nel riscaldamento le due squadre indosseranno una t-shirt celebrativa.

Le aspettative

Alessandro Rossi, coach della Npc Rieti: «Amici sarà della partita – conferma il coach – anche se non abbiamo intenzione di correre rischi. Vedremo come reagisce nei minuti in campo. Pistoia è una squadra esperta – spiega Rossi – che ha tratto beneficio dall’inserimento di Fletcher diventando più completa. Venivano da una lunga striscia positiva e si sono fermati contro l’Eurobasket, che non è più una sorpresa, pagando l’energia messa in campo dai romani - mentre sulla sconfitta subita contro Ravenna - Brucia ancora e un po’ di rammarico è rimasto - aggiunge il coach - Dobbiamo ripartire e ci siamo concentrati per affrontare una squadra che, come noi, non è lunghissima perché conta su 7-8 giocatori, ma ha una grande qualità. Come noi possono essere molto fisici in tutti i ruoli e, per questo, credo che sarà una gara molto fisica, diversa rispetto a quella contro Ravenna».

Gianluca Della Rosa, playmaker Gtg Pistoia: «Veniamo dalla sconfitta contro l'Ebk e vogliamo rifarci subito. Sarà una partita dura contro una squadra forte, che ha avuto alti e bassi, ma capace di vincere contro club di prima fascia. All'andata, senza un americano e senza Saccaggi, abbiamo perso, motivo in più per conquistare una vittoria che per il nostro cammino sarebbe fondamentale. In ogni caso, per me, sarà come sempre un onore affrontare Rieti».



Così in campo

Giorgio Tesi Group Pistoia: 2 Della Rosa, 4 Polletti, 11 Del Chiaro, 12 Fletcher, 15 Saccaggi, 16 Sims, 21 Querci, 24 Weatle, 25 Riisma, 33 Zucca. All. Carrea.



Kienergia Rieti: 0 Tommasini, 1 Stefanelli, 5 Sanguinetti, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 19 Amici, 25 Taylor, 33 Pepper, 93 Nonkovic, 98 Fruscoloni. All. Rossi.

Arbitri: Gagliardi (Fr), Barbiero (Mi), Martellosio (Mi).

Altre gare (III di ritorno)

San Severo - Latina

Napoli - Ebk Roma

Cento - Chieti

Ferrara - Forlì

Scafati - Stella Azzurra Roma

Classifica

Forlì 22 (12 giocate);

Napoli 20 (13);

Ferrara 18 (13);

Scafati 16 (11);

Ebk Roma 14 (12) e Pistoia 14 (13);

Cento 10 (11), Chieti 10 (12) e Rieti 10 (13);

Ravenna 8 (11);

San Severo 6 (11) e Latina 6 (12);

Stella Azzurra Roma 2 (12).

