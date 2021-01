NBA, ok Clippers e Bucks. Gallinari c'è, Brown da record: 33 punti in 19'

Nella notte NBA i Clippers conquistano il settimo successo consecutivo, superando gli Oklahoma City Thunder 108-100. Non servono agli ospiti i 23 punti dell'ex Shai Gilgeous-Alexander.

I Boston Celtics travolgono Cleveland 141-103: Kemba Walker realizza 21 punti, Daniel Thies 17, Carsen Edwards 15. Su tutti, però, svetta Jaylen Brown che, in 19' sul parquet realizza 33 punti, realizzando la miglior prestazione della storia in un minutaggio così ridotto.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Go West! E' rinato grazie all'amico Cuban BASKET Addio a Dado Lombardi, fu nel quintetto di Roma '60. Da...

Vince anche Milwaukee su Atlanta per 129-115, guidato da Giannis Antetokounmpo (27 punti). Bene, tra gli Hawks, Danilo Gallinari che in 19', entrando dalla panchina, firma 17 punti. Orlando si arrende in casa contro Charlotte (107-104), che esibisce uno straordinario Gordon Hayward da 39 punti. Portland fatica, ma alla fine piega New York per 116-113; più netto il successo per 121-101 dei San Antonio Spurs su Washington, tornata in campo dopo l'isolamento cominciato l'11 gennaio, perché non in grado di schierare almeno 8 giocatori. Ieri le assenze fra gli ospiti erano sei. Indiana è stata sconfitta in casa per 107-102 dai Toronto Raptors

Ultimo aggiornamento: 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA