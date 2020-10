Roland Garros, Nadal batte Djokovic in finale: per lui 20esimo slam, eguagliato il record Federer. Il tweet di Roger

Vince Nadal la finale del Roland Garros. Finale senza storia contro Djokovic, battuto in tre set: 6-0, 6-2, 7-5.

Lo spagnolo Rafa Nadal ha dominato dal primo all'ultimo punto, vincendo in 2 ore e 41 minuti e ha conquistato il 13° successo sul rosso parigino, che lo ha portato a 20 Slam come Roger Federer. Nole nei primi due set non riesce a contrastare le giocate del mallorchino mentre nel terzo reagisce ma cede 7-5 con un ace finale dello spagnolo. Per Nadal, sempre vittorioso in finale a Parigi, e Djokovic era il 56° confronto in carriera e la 9a finale contesa in un torneo dello Slam. È il secondo tennista della storia a toccare quota 100 in uno Slam dopo le 102 partite vinte da Federer in Australia e le 101, sempre di Federer, a Wimbledon.

Nadal: «Continuiamo a combattere il Covid: ce la faremo»

Cobolli vince il Roland Garros juniores ed esulta con la sciarpa della Roma

Roland Garros, Swiatek, una regina con vista sul futuro. Rafa-Nole, tocca a voi

Ultimo aggiornamento: 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA