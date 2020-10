Nadal: «Continuiamo a combattere il Covid: ce la faremo»

Nadal trionfa e pensa all'avversario. «Complimenti a Novak. Ciò che sta facendo nel tennis è qualcosa di speciale ed è un piacere condividere il campo con lui. Spero di affrontarlo ancora per qualche anno. Grazie a chi ha reso possibile l'evento in un periodo difficile, a chi c'era e a chi non era presente oggi: senza di voi non sarebbe stato possibile. Voglio mandare un messaggio a tutto il mondo. Stiamo fronteggiando uno dei peggiori momenti di sempre… continuiamo a combattere. Ce la faremo». Lo ha detto Rafael Nadal dopo il 13esimo successo al Roland Garros schiantando in finale ik serbo Novak Djokovic nell'intervista post partita. «Vincere qui un'altra volta è molto più di un sogno: sono felicissimo, come sapete è il campo più importante della mia carriera per momenti e successi. In qualche modo non posso festeggiare come avrei fatto in passato, ma voglio ringraziare gli spettatori intervenuti nelle ultime due settimane. Tra qualche mese, spero potremo celebrare tutti insieme. Ci vediamo il prossimo anno!», ha aggiunto Nadal

