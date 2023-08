Mondiale, a Glasgow trionfa Van der Poel: Van Aert secondo, bronzo per Pogacar

Mathieu van der Poel è il campione del mondo di ciclismo su strada 2023. Un oro spettacolare quello dell'olandese, che ha trionfato arrivando in solitaria sul traguardo dopo una corsa di 272 chilometri. Al secondo posto, con un distacco di 1'37" è arrivato Wout Van Aert, che ha anticipato la volata bruciando anche Tadej Pogacar, che regala comunque una medaglia di bronzo alla sua Slovenia beffando di pochi centesimi Pedersen.

Decimo, dopo essere stato a lungo in fuga in testa alla corsa, il capitano dell'Italia Alberto Bettiol, a 4'03" da Van der Poel.

L'azzurro aveva provato a sorprendere i big favoriti scattando a 55 km dall'arrivo, una fuga che ha fatto credere all'impresa, salvo poi sfumare per la devastante rimonta dell'olandese, partito a 22,3 km e facendo il vuoto dietro di sé. L'impresa di Van der Poel viene resa ancora più epica a 16,6 km dall'arrivo, quando Mathieu scivola su una curva, resa bagnata dalla pioggia che a intermittenza ha colpito Glasgow, cade e si rovina lo scarpino destro.

The first Dutch champion in 3️⃣8️⃣ years! 🇳🇱



The magnificent Mathieu van der Poel wins gold in the Men’s Elite Road Race! 🥇 pic.twitter.com/Yx4GxcK2oE

— Eurosport (@eurosport) August 6, 2023