Gp Austria, Shootout: Verstappen e Perez davanti, Ferrari in terza fila con Sainz e Leclerc

Non si sbaglia, davanti c'è sempre lui, Max Verstappen con la sua fida Red Bull-Honda. Anche nella qualifica per la gara Sprint, sessione chiamata Shootout, il due volte campione del mondo si è messo alle spalle tutti gli avversari. Questa volta la Ferrari non è stata ficcante come nella qualifica per il Gran Premio. Carlos Sainz, che ad inizio sessione ha incontrato un problema che lo ha tenuto fermo ai box, si è piazzato quinto mentre Charles Leclerc ha concluso sesto. Il monegasco potrebbe essere a rischio penalità per avere rallentato Oscar Piastri nel suo giro veloce: Leclerc stava rientrando ai box lentamente e Piastri ha dovuto rallentare.



Ma c'è stato anche un altro episodio discutibile che ha visto Max Verstappen protagonista. L'olandese ha palesemente ostacolato Lewis Hamilton lanciato nel suo giro veloce. Già venerdì in qualifica aveva rallentato Kevin Magnussen, non venendo però penalizzato. Vedremo se Verstappen la scamperà anche in questa occasione che in Mercedes si sono affrettati a definire ridicola. Il secondo tempo lo ha siglato Sergio Perez, che finalmente ha ritrovato la prima fila, seppure per la gara Sprint.



Lando Norris, già tra i migliori ieri con la rinnovata McLaren-Mercedes, si è ripetuto nello Shootout ottenendo il terzo tempo davanti a un sorprendente Nico Hulkenberg con la Haas-Ferrari . Si sono assicurati la quarta fila i due piloti Aston Martin-Mercedes, Fernando Alonso e Lance Stroll. Ma il sorriso sembra essere sparito dal box inglese che sta vivendo un weekend complicato.



Sessione difficile per la Mercedes con George Russell 15esimo per un problema idraulico e Lewis Hamilton 18esimo, per il suddetto rallentamento di cui è stato vittima e anche per avere un tempo cancellato per track limits.

