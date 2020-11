Bebè in arrivo, Di Francisca lascia la scherma: «Guarderò Tokyo in tv»

«In un momento delicato e incerto come quello che stiamo vivendo... scelgo di mettere al mondo una nuova vita, scelgo la Famiglia e il mio essere Donna prima ancora che atleta». Con queste parole, affidate alle sue pagine social, la schermitrice olimpica Elisa di Francisca - già mamma di Ettore, nato nel 2017 - ha confermato di essere in dolce attesa del secondo figlio insieme al marito Ivan Villa. Ad accompagnare l'annuncio, tre hastag

#frapocosaremoquattro #valoriveri #orasisadavvero, e la foto dell'atleta che bacia il primo figlio tenuto in braccio dal

compagno.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Di Francisca: «Capisco la scelta della Cagnotto e anch'io... ALTRI SPORT Federica Pellegrini e Elisa Di Francisca, la resa delle campionesse:...

LEGGI ANCHE--> Fioretto al veleno: Di Francisca contro Errigo, il Dream Team si spacca

La Federscherma, tramite il suo sito, ha rilanciato l'ufficialità dello stop alla carriera agonistica di Di Francisca. «La fiorettista jesina, in forza alle Fiamme Oro, al collo le due medaglie d'oro olimpiche conquistate ai Giochi di Londra 2012, - scrive la Federazione - l'argento olimpico individuale vinto a Rio2016, 7 titoli mondiali, 13 medaglie d'oro continentali, ha reso pubblica la sua seconda gravidanza e quindi la scelta di “guardare Tokyo dalla tv”».

Ultimo aggiornamento: 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA