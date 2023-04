Basket, serie A: Bologna e Milano tengono il passo. Super Brindisi strapazza Sassari

Conferme e sorprese dopo la giornata numero 26 in serie A. iIn testa la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano si confermano al primo e secondo posto rispettivamente dopo le vittorie contro Trento (96-80) con sette giocatori in doppia cifra e una superiorità piuttosto netta e a Verona (61-83). Milano tira 14/36 da tre e stacca ulteriormente Tortona sconfitta in casa da Brescia dopo un tempo supplementare. La squadra lombarda aggancia Pesaro, sconfitta a sua volta in casa da Scafati (Logan 18 punti a quasi 41 anni di età) a quota 24 per l’ultimo posto utile per i play off. Impresa di Brindisi che, in una giornata molto difficile dal punto di vista climatico (pioggia e grandine che hanno provocato molti disagi) strapazza Sassari, vince 92-58 e ribalta anche la differenza canestri. L’ex allenatore Piero Bucchi applaudito al Pala Pentassuglia, ma in campo i pugliesi ne hanno molto di più. Ora il quarto posto è ad un passo.

In coda vince Reggio Emilia contro Treviso, risucchiata anch’essa in zona retrocessione e vince Varese che a Trieste ha una prova di forza (80-83) e da un segnale molto forte dopo lo scossone ricevuto in settimana dalla penalizzazione di 16 punti. Il ricorso sarà discusso entro fine mese, per il momento la squadra deve reagire con le vittorie. Mercoledì si torna di nuovo in campo per il turno infrasettimanale. Spicca Brescia contro Venezia mentre la capolista Bologna va a Scafati contro una squadra in salute.

La classifica

1. Virtus Segafredo Bologna 40 punti



2. EA7 Olimpia Milano 383. Bertram Yachts Dertona 344. Banco Di Sardegna Dinamo Sassari 305. Happy Casa Brindisi 286. Umana Reyer Venezia 287. Dolomiti Energia Trento 268. Carpegna Prosciutto Pesaro 249. Germani Brescia 2410. Una Hotels Reggio Emilia 2011. Pallacanestro Trieste 2012. Givova Scafati 2013. Nutribullett Treviso 2014. Ge.Vi. Napoli 1815. Tezenis Verona 1616. Openjobmatis Varese 14 (penalizzata di 16 punti)