Reyer School Cup, la grande sfida si sposta a Borgoricco

BORGORICCO - Penultimo appuntamento di regular season con la «Volksbank Reyer School Cup», la maratona cestistica dedicata agli studenti delle scuole superiori approda a Borgoricco.

Nel padovano questa mattina palla a due ore 8.30 va in scena la «Cosmo Gruppo», 13esimo appuntamento della fase a gironi e ultimo raggruppamento della Conference Granata.

IL TORNEO

Al PalaStraelle di Borgoricco si sfideranno gli istituti padovani Belzoni e Ippolito Nievo, il Newton-Pertini di Camposampiero e il Rolando di Piazzola sul Brenta. In palio c'è il 13esimo pass diretto per la fase playoff Reyer Madness dove fin qui si sono già qualificate Parini, Gritti, Pacinotti e Morin di Mestre, Giorgione di Castelfranco, Galilei di Dolo, Alberti di San Donà di Piave, Brocchi di Bassano del Grappa, Duca degli Abruzzi di Padova, Algarotti di Venezia, Calvi di Belluno e Galilei di San Donà. Il torneo ideato e organizzato dall'Umana Reyer, con il supporto de Il Gazzettino in veste di media partner, marcia spedito verso la fase calda: dalla Reyer Madness quattro gironi dove accedono le 14 vincitrici di tappa e le 10 migliori seconde usciranno poi le quattro regine che andranno a contendersi la nona edizione del trofeo nella Final Four di sabato 13 aprile al Taliercio. Ad aprire la mattinata saranno gli incroci fra Newton Pertini-Belzoni e fra Rolando da Piazzola-Ippolito Nievo. Sei le partite che si giocheranno (ogni gara da 20' in due tempi da 10') e, contestualmente, si terrà il 13. giro del «Three Point Contest», la sfida fra i migliori tiratori dal perimetro che fin qui ha incoronato alla finalissima del 13 aprile Mattia Camporese dello Zuccante, Gabriele Rossi del Giorgione, Matteo Todisco del Gritti, Tommaso Presutto del Volterra, Matteo Penzo del Cestari-Righi, Riccardo Maguolo del Cornaro, Filippo Dalla Francesca Damiani del Bruno-Franchetti, Marco Brustolon del Martini, Giacomo Nalesso del Valle, Tommaso Fassina del Barbarigo, Luca Marchet dell'istituto Superiore e Giovanni Scosso del Galilei che, nell'appuntamento di Roncade, è stato nominato anche Mvp di tappa. Il Belzoni partecipa al torneo dal 2019 (l'anno scorso si fermò alla fase a gironi), un anno in più di militanza per l'Ippolito Nievo che è presente dalla stagione 2018: gli studenti-cestisti di Padova, dodici mesi fa, vinsero la tappa di casa e approdarono alla Reyer Madness dove, nel raggruppamento di Castelfranco, si arresero in semifinale 52-47 ai miranesi dell'8 Marzo-Lorenz dopo ben tre tempi supplementari. La scuola con la bacheca più ricca è però il Newton-Pertini di Camposampiero che, in gara dal 2015 quando sfiorò l'accesso alla Final Four cadendo solo nella sfida contro il Cornaro di Jesolo (in quella squadra camposampierese giocava Giovanni De Nicolao, capitano della GeVi Napoli fresca vincitrice della Coppa Italia e fratello del capitano orogranata Andrea), l'anno scorso ha centrato l'epilogo della Reyer School Cup fermandosi 45-23 nella semifinale della Final Four contro i futuri campioni del Pacinotti di Mestre. Per il Rolando da Piazzola sul Brenta si tratta invece di un debutto assoluto.