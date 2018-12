Prot. Civile: Sappada premia con "Rollate d'oro" i volontari Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piller Hoffer a Riccardi, doppio ringraziamento alla RegioneUdine, 8 dic - "Con riconoscenza alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia e a tutti i volontari per il supporto durante i giorni terribili dell'emergenza e anche in quelli successivi".Con questa motivazione il sindaco di Sappada, Manuel Piller Hoffer, ha consegnato al vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, il premio "Rollate d'oro", onorificenza istituita per la prima volta quest'anno per riconoscere il merito delle eccellenze sappadine nella cultura, nello sport, nell'imprenditoria e premiare chi a vario titolo ha contribuito alla comunità."Il nostro è un doppio ringraziamento alla Regione: dobbiamo un grazie non solo per l'aiuto nei giorni dell'emergenza maltempo, ma anche per tutto il sostegno che quotidianamente è stato profuso dall'amministrazione regionale per rendere il più possibile efficiente il passaggio dal Veneto al Fvg: non tutto è ancora effettivo ma molto è stato già fatto e funziona", ha affermato il sindaco.Riccardi, nel ricevere il riconoscimento a nome della Protezione civile e della Giunta, ha annunciato che sarà a breve disposto un finanziamento di 60 mila euro per dotare tutti i volontari delle attrezzature necessarie. "Per la prima volta Sappada ha dovuto fare fronte a un'emergenza così grave e il sistema ha dimostrato di saper rispondere bene: ora stiamo lavorando affinché si integri totalmente nella Protezione civile Fvg", ha affermato Riccardi.Anche dal punto di vista sanitario Riccardi ha garantito che la Regione sta continuando l'impegno per consentire il pieno e efficiente passaggio istituzionale e di funzioni. "Nei prossimi giorni sono previsti incontri informativi con la popolazione ai quali parteciperò in questa fase importante di messa a punto", ha assicurato il vicegovernatore.Nel corso delle premiazioni sono stati consegnati i "Rollate d'oro", la tipica maschera del Carnevale e simbolo dell'identità e delle tradizioni sappadine, ai titolari del ristorante stellato Laite, Fabrizia Meroi e Roberto Brovedani, al fabbro campione mondiale di forgiatura 2017, Fabrizio Boccingher, e a varie istituzioni: ai responsabili della stazione di Forni Avoltri del Corpo Forestale e dei Carabinieri; a Fvg Strade; al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e al responsabile di E-distribuzione. Premiati con la mascotte di Nevelandia anche due bambini di Venzone che hanno scritto al Comune donando la loro "paghetta" all'amministrazione in segno di contributo per le famiglie colpite dal maltempo. ARC/EP