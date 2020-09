Colloredo di Monte Albano, 21 set - "Una scelta che va in linea con quella compiuta dall'Amministrazione regionale, la quale vede nelle manifestazioni "slow" una delle chiavi per promuovere le bellezze artistiche e paesaggistiche del nostro Friuli Venezia Giulia".



Così l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha definito la 13.a edizione de "La Leggendaria", evento organizzato dalla Ciclistica Bujese con il sostegno della Comunità Collinare del Friuli, presentata oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi al castello di Colloredo di Monte Albano. La manifestazione, in programma nella giornata di domenica 27 settembre con partenza e arrivo al municipio di Buja, attraverserà - per la prima volta nella sua storia - i territori di tutti e quindici i Comuni consorziati.



"Percorrere in sella alla bicicletta una delle zone del nostro territorio che si caratterizza per la bellezza dei suoi paesaggi collinari permette di apprezzare a fondo gli scorci che si presentano agli occhi di quanti parteciperanno a questa singolare pedalata. Conoscere un luogo attraverso uno stile sostenibile ed ecocompatibile come quello proposto da "La leggendaria" significa uscire dai circuiti più battuti, dai tragitti più blasonati, alla ricerca di angoli nascosti, quasi mai sotto i riflettori. Tutto ciò è alla base di una diversa filosofia del diporto, lontano dai numeri "di massa", inteso anche come strumento turistico, culturale e sportivo".



"Non va dimenticato - ha aggiunto inoltre Zilli - che il Friuli Venezia Giulia è una regione nel cui Dna c'è una marcata presenza della passione per le due ruote; sono sempre in molti quelli che, periodicamente, montano in sella alla propria bici per macinare chilometri lungo le strade del nostro territorio, non solo con spirito sportivo ma anche per il semplice gusto di passare qualche ora all'aria aperta. Quest'ultimo è un fattore che sono sicura permetterà alla manifestazione organizzata dalla ciclista Bujese di ottenere un grande riscontro di partecipanti, facendo rispolverare a qualcuno anche delle biciclette d'epoca, dando a "La Leggendaria" una simpatica e curiosa pennellata vintage". ARC/AL/pph



