Covid: Bini, ristori regionali estesi a tutto lo sport dilettantistico

Gibelli: riconosciuta la funzione sociale dei sodalizi Trieste, 24 nov - La Giunta regionale, su propostadell'assessore alle Attività produttive Sergio Emilio Bini, haampliato la platea delle associazioni sportive dilettantisticheammesse a beneficiare dei contributi regionali a fondo perdutoper soggetti danneggiati da Covid-19. Nella stessa delibera èstato stabilito di prorogare alle ore 20.00 del 30 novembre iltermine di presentazione delle domande.

Come si ricorderà, già la precedente deliberazione giuntale1718/2020 attuativa dell'articolo 5.1 della legge regionale3/2020 aveva incluso nell'elenco dei beneficiari dei ristori leassociazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Federazioneginnastica d'Italia (Fgi), alla Federazione italiana danzasportiva (Fids), alla Federazione italiana sport rotellistici(Fisr), alla Federazione italiana judo lotta karate arti marziali(Fijlkam) e alla Federazione italiana scherma (Fis). Con ladelibera approvata oggi le contribuzioni vengono estese a tuttele associazioni che risultino in attività e affiliate nell'anno2020 ai Comitati regionali di Federazioni sportive ulteriori ediverse rispetto a quelle già individuate o che siano affiliate aenti di promozione sportiva o a discipline sportive associate, acondizione che abbiano sede legale e sede operativa in FriuliVenezia Giulia. Anche in questo caso i contributi, pari a 1200euro per ciascuna associazione, saranno concessi ed erogati sullabase della sola presentazione della domanda.

"In pratica - ha osservato Bini - i ristori vanno a coprire tuttele attività sportive dilettantistiche agganciate alle federazionisportive e ai principali aggregatori sportivi, in modo da dareossigeno a tutti quei soggetti che rendono possibile l'attivitàsportiva diffusa e la cui attività non ha fini di lucro ma hacertamente costi che la pandemia rende difficili da sopportare. Icontributi che giungeranno hanno proprio lo scopo di preservare isoggetti che promuovono l'attività sportiva in Friuli VeneziaGiulia in una fase in cui essa viene temporaneamente fermata perragioni di causa maggiore". "La delibera odierna è importante - ha rilevato l'assessoreregionale allo Sport Tiziana Gibelli - perché riconosce il ruoloprimario che i sodalizi sportivi dilettantistici rivestononell'edificazione di una società più sana, capace di garantiresalute ed educazione a una vita attiva ispirata a principi dilealtà. Il riconoscimento avviene nei fatti, in questo momentodifficile, con contributi tangibili".ARC/PPH/al

