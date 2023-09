Nina Rima, chi è l'influencer con la protesi a Venezia: dall'incidente al riscatto sui social

Quella data - 21 aprile 2017 - se l'è tatuata sul corpo. E' il giorno in cui in un incidente stradale con il suo ex ragazzo ha perso la gamba sinistra. Tutto accadde in una galleria: una moto di grossa cilindrata, che andava velocissimo, ha sbandato in curva e c'è stato uno scontro. La moto le aveva tranciato la gamba all'altezza della caviglia. Da quel giorno la vita di Nina Rima, influencer da 133 mila follower che ha fatto della sua disabilità un punto di forza, è inevitabilmente cambiata.

Ieri sera, sul red carpet della quinta serata del Festival di Venezia, Nina l'ha mostrato al mondo: sfilando con uno spacco vertiginoso che ha messo in mostra la sua protesi.

Chi è

La «modella bionica», come l'ha definita anche Chiara Ferragni, vive tra la Lombardia e la Sicilia con il marito Giuseppe Elio Nolfo e la figlia Ella Noa, 10 mesi. È la voce narrante del docu-reality di Mtv «Teen mum Italia». In passato ha anche partecipato al concorso per diventare Miss Italia Lombardia 2018.

La storia di Nina

Nina è nata a Como nel 2000. Dopo una parentesi a Milano però, appena 13enne, deve spostarsi in un paesino di montagna, dove la madre comincia a essere poco presente. A 17 anni decide di riprendere i rapporti col padre, ma quest’ultimo la manda dalla zia, dove finalmente la giovane trova un po’ di tranquillità. E sempre a 17 anni, Rima riesce a ottenere anche il suo primo contratto con un’agenzia di moda. Sembra un sogno che si realizza. Fin quando però arriva una tragica fatalità.

L'incidente

Il 21 aprile 2017 Nina perde il piede sinistro in un incidente stradale a Mentone, in Francia, mentre era con il suo ex ragazzo. Successivamente la giovane sarà costretta ad amputare la parte inferiore della gamba sinistra, dal ginocchio in giù. «Da lì la mia vita è ricominciata – racconta -. Tutto quello che c’è stato prima l’ho… non rimosso, ma cambiato totalmente!”. Così Rima inizia a raccontare la sua ospedalizzazione e la sua nuova vita da amputata, e i suoi followers aumentano vertiginosamente. «Da quel giorno ho iniziato a vivere una vita come si deve, regolare, sana, fatta di obiettivi e sogni che piano piano sto realizzando».

Il racconto sui social

«Mia sorella mi ha mostrato Paola Antonini, una modella brasiliana stupenda, anche lei amputata, che mostrava sui social la sua vita normalissima anche senza una gamba, una gran gioia di vivere, faceva tante esperienze bellissime e mi ha dato tanta forza - ha raccontato - Così mi sono detta che ci sarei riuscita anche io. Mi è piaciuto vedere i miei follower passare dal dirmi forza Nina non mollare, ce la farai.. a caspita Nina le tue storie mi trasmettono forza e positività».

La bellezza della diversità



«Avere una protesi mi ha portata anche ad essere un po' più timorosa e scrupolosa nei confronti delle persone, spesso e volentieri mi ha aiutata ad evitare delle delusioni. Su me stessa ho fatto un bel lavoro per riuscire ad accettarmi di nuovo e continuare a vedermi bella. Ci sono alti e bassi ma come tutti direi. Stavo lavorando sull'accettazione già prima dell'incidente, aver perso la gamba ha forse reso questo processo un po' più difficile. Ad oggi cerco di far sì che la mia protesi possa essere quell'elemento che mi fa essere speciale».