Il tradizionale corteo acqueo e lo scoppio della "Pantegana" segnano l'inizio del Carnevale di Venezia 2024

VENEZIA - Il 28 gennaio segna ufficialmente l'inizio del Carnevale di Venezia 2024.

Con un giorno di ritardo, nel rispetto della Giornata della Memoria, è tornato nella città più famosa del veneto il tradizionale corteo acqueo di Carnevale.

Nella mattina di domenica, centinaia di vogatori in maschera hanno dato vita ad uno spettacolo unico, scortando con imbarcazioni tradizionali veneziane l'iconica "Pantegana" di cartapesta lungo il Canal Grande.

In questo pittoresco evento, le tradizioni della città si sono mescolate in un tripudio di colori e allegria. Tra le imbarcazioni che hanno solcato le acque della laguna, hanno spiccato le classiche e sinuose caorline, simbolo di un'antica tradizione marinaresca. Le eleganti gondole, invece, hanno reso testimonianza dell'eterno fascino della Serenissima, mentre i caratteristici sandoli hanno impreziosito la celebrazione, aggiungendo un tocco di autenticità e richiamo alle radici popolari della festa. Tuttavia, tra le tipologie di barche presenti, è emersa anche l’imponenza delle dragon boat, portatrici di una carica di dinamismo che si fonde armoniosamente con la magia del Carnevale. Ogni imbarcazione, con la sua storia e la sua peculiarità, ha contribuito a creare uno spettacolo indimenticabile, incorniciato dallo splendore dei palazzi che si affacciano sul Canal Grande. Il corteo acqueo, con la sua varietà di forme e colori, rappresenta un tributo alla ricchezza culturale e alla vivacità di Venezia, trasformando il Carnevale in una festa senza tempo che incanta e coinvolge visitatori di tutto il mondo.

«L’apertura del Carnevale veneziano non poteva che iniziare in questo modo, con centinaia di vogatori che hanno dichiarato la partenza dei festeggiamenti in acqua e a terra. I veneziani si sono radunati lì, dove l’acqua li protegge, mentre i veneziani del mondo hanno accompagnato da terra il loro passaggio», ha esordito il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni, Giovanni Giusto.

La partenza del corteo è stata fissata alle ore 11 dalla Punta della Dogana, per poi concludersi una trentina di minuti dopo davanti al ponte di Rialto, dove la famosa “Pantegana” ha regalato uno spettacolo esplosivo a tutti i presenti, aggiungendo un tocco di magia e allegria a questo suggestivo capitolo del Carnevale veneziano.

Il suggestivo evento carnevalesco è stato reso possibile grazie alla collaborazione con il Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta. I festeggiamenti sono terminati in Campo dell’Erbaria, dove sono state premiate le tre barche più singolari e meglio decorate: le “farfalle” della Remiera Casteo, le “fragole” di Murano, e le “draghette” della Bucintoro.

La città di Venezia sarà ospite di tanti altri spettacoli, sfilate in maschera, ed eventi a tema fino a martedì 13 febbraio, data che segna la fine del Carnevale.