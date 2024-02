VENEZIA - L'app Easy Guide, la cui rete d'imprese veneziane nata nel 2021 si chiama "I love tourists", accoglie l'intelligenza artificiale. A spiegare come Easy Guide offra, proprio attraverso l'introduzione di nuove tecnologie, un'assistenza personalizzata ai visitatori in tempo reale, è Massimo Codato, della Rete I Love Tourists: «E' stata aggiunta un'altra importante funzione, dal nome emblematico: ticket. Attraverso la quale spiega - sarà permesso ai visitatori di registrarsi e di ottenere, in modo rapido e semplice, il biglietto d'ingresso alla città». Con l'entrata in vigore dell'obbligo del contributo d'accesso, dal 25 aprile, l'app semplificherà ulteriormente la procedura, offrendo un unico strumento a portata di click.

INNOVATIVA

Easy Guide conferma dunque anche per quest'edizione 2024 del Carnevale, interamente dedicata a Marco Polo, la sua attenzione a ciò che accade in centro storico, mettendo in modo intuitivo ogni informazione a disposizione del visitatore. In questo contesto l'illustre cittadino veneziano e celebre viaggiatore, a 700 anni dalla sua scomparsa, diventa allora un vero e proprio assistente virtuale, pronto a farsi compagno ideale per tutti coloro che arriveranno in città, desiderosi di esplorarla nei suoi angoli più nascosti, in modo attuale, coinvolgente e soprattutto interattivo. Condividendo con essi curiosità, aneddoti e storie locali tra le più affascinanti. "I love tourists" ha sviluppato una mappa digitale e un bacino di informazioni e suggerimenti su luoghi di interesse, eventi culturali, nonché su punti di ristoro, pizzerie e ristoranti. Ogni ospite potrà in questo modo creare itinerari personalizzati, in base alle proprie preferenze.

«In un'epoca in cui la tecnologia sfida i limiti, le aziende che aderiscono al network "I love tourists", in particolare ArMa Informatica e Datagest, annunciano di essere tra i precursori in Italia, e primi a Venezia, nell'integrazione di un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale», continua Codato. «Di recente dice Marcello Gasparini, Ceo e cofondatore di ArMa Informatica Snc abbiamo compiuto questo importante passo proprio in vista del Carnevale, migrando l'infrastruttura sul sistema Google. Per assicurare agli utenti, che affollano la città durante questa festività cittadina, una navigazione più veloce e performante. Siamo orgogliosi di contribuire a migliorare l'esperienza dei visitatori in laguna». «L'introduzione dell'intelligenza artificiale nell'app il commento del Ceo di Datagest, Michele Rombaldoni ridefinisce il concetto di servizio clienti nel settore turistico».



M.Gasp.