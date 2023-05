Il via ufficiale al percorso della sfilata avverrà in piazzale Osoppo verso le 9 di domenica, procedendo verso viale della Vittoria. Si snoderà lungo le vie del centro per circa 2 chilometri raggiungendo piazza Primo Maggio, dove troveranno posto le tribune d'onore, per proseguire in piazza Patriarcato, via Piave e imboccare via Aquileia, con lo scioglimento previsto tra la porta di accesso al borgo e piazzale D'Annunzio.



L'AMMASSAMENTO

Le circa 90 mila penne nere che parteciperanno alla sfilata avranno a disposizione tutta l'area circostante a piazzale Osoppo per ammassarsi e prepararsi alla partenza. I primi a partire saranno la Fanfara Militare, i Reparti alpini di formazione, ufficiali e sottufficiali delle Truppe Alpine in servizio, i gonfaloni di Regione e Comuni, le autorità, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma. Il secondo settore (le sezioni estere) si posizionerà lungo viale Volontari della Libertà. Per il terzo settore, formato dalle penne nere del Centro-Sud Italia e delle Isole, oltre che della Toscana, troveranno posto nelle vie di Toppo, Divisione Julia e nel primo tratto di via Gemona. Tanti gli alpini attesi per il quarto settore, in arrivo da Valle d'Aosta, Liguria e Piemonte: avranno a disposizione via San Daniele, via Ampezzo, via Tolmezzo, via Paluzza e via Sauris. Il quinto settore è formato dalle sezioni di Lombardia ed Emilia Romagna che si prepareranno al via occupando viale Volontari della Libertà, via Pordenone, via Cormons, via Maniago e via Nimis. La maggior parte dello spazio servirà per il sesto settore, quello che racchiuderà gli alpini di Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.



Poiché la partenza di questo settore è prevista per le 17, è prevedibile che i protagonisti gireranno per la città fino al primo pomeriggio, assistendo al corteo delle altre penne nere. Per ammassarsi potranno utilizzare via San Daniele, via Sacile, via Ampezzo, via Pordenone, via Latisana, via Paluzza e viale Volontari della Libertà. In queste strade si prepareranno i rappresentanti delle sezioni di Trieste, Gorizia, Pordenone, Carnica, Gemona, Palmanova e Cividale. Infine l'ultimo settore, del quale farà parte la sezione di Udine e quella della città che ospiterà l'Adunata del 2024, Vicenza. In questo caso le penne nere partiranno da via di Toppo attorno alle 20 per attraversare la città e chiudere la sfilata con il passaggio della stecca in piazza Primo Maggio prima di raggiungere la zona di scioglimento verso piazzale D'Annunzio.



ZONA ROSSA

L'area più penalizzata della città sarà quella rossa, compresa tra piazza Primo Maggio, piazza Patriarcato, via Piave, via Gorghi, via Crispi, piazza Garibaldi, via del Gelso, via Zanon, via Cosattini, via Mazzini, via Petracco, via Gemona, piazza San Cristoforo e via Portanuova. Qui, dalle 8.30 di venerdì 12 alla mezzanotte tra domenica 14 e lunedì 15 maggio non si potrà passare con le auto né parcheggiare, nemmeno se si è residenti. Chi abita in zona dovrà lasciare l'auto fuori oppure parcheggiarla in una delle strutture coperte di Piazza Primo Maggio, Tribunale o Venerio, ricordando che comunque si dovrà entrare entro le 8 di venerdì e si potrà recuperare il mezzo solo dalle 7 di lunedì 15 maggio. All'interno della zona verde, il transito sarà consentito, ma solo per operazioni di carico e scarico o soste brevi (ad esempio per portare i figli a scuola entro le 14 di venerdì o a chi deve andare in albergo) e per raggiungere i garage privati. Resta il divieto di lasciare il veicolo in strada.



PARCHEGGI

Per chi arriverà da fuori regione lo farà a bordo di pullman o pulmini. Per questo sono stati creati quattordici aree di parcheggio per i mezzi di grandi dimensioni: alla Ziu, tra via Linussio, via Zanussi, viale del Lavoro e viale dell'Artigianato, al Partidoor in viale Tessitori, in viale Adenauer e in via del Partidoor, nell'area del mercato ortofrutticolo di via Stiria e nella sede Cafc di viale Palmanova. Altri bus sosteranno nella parte nord del parcheggio dello stadio Friuli, negli spazi dell'Università ai Rizzi e nei posti disponibili in viale dello Sport. Qui troveranno i bus-navetta per il centro con le corse che sono state potenziate per l'occasione. Stesso discorso vale per i collegamenti dai parcheggi periferici per le auto. In questo caso l'organizzazione dell'Adunata ha creato una maxi area di sosta al confine tra i comuni di Pasian di Prato e Campoformido, dove potranno sostare oltre 10 mila mezzi. Si tratta del campo volo, da dove partirà un bus navetta con una frequenza di dieci minuti diretto verso piazzale XXVI Luglio. In tanti, anche dalle località del Friuli utilizzeranno il treno per raggiungere Udine. Trenitalia mette a disposizione, tra sabato e domenica, 122 convogli straordinari da e per Tarvisio, Cervignano, Venezia, Carnia e Trieste. I primi treni cominceranno a girare sabato all'alba, attorno alle 6, andando avanti fino a mezzanotte (con una cadenza di 30-50 minuti).