UDINE - Come un vero e proprio esodo estivo. Autovie Venete si prepara ad accogliere l'arrivo a Udine degli alpini al pari di una giornata di punta di traffico estivo, come fosse Ferragosto. È di 500mila (tra Penne nere, familiari e simpatizzanti) la stima delle persone che giungeranno nel capoluogo friulano in questo fine settimana. Un afflusso notevole, che impegnerà anche la Concessionaria nel rendere più agevole possibile i transiti lungo la rete autostradale di propria competenza. E non solo.