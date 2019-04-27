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MEOLO

PER APPROFONDIRE: amministrative 2019, meolo
CANDIDATA SINDACA LORETTA ALIPRANDI

LISTA “UNITI PER MEOLO”

ALBERTO BENEDETTI
STEFANO BROLLO
MOIRA DE LUIGI
ISABELLA DE PICCOLI
LUIGI GIGLIANO
GIUSEPPE MACCIÒ
TIZIANA MASOLA
PAULA NELA PACURARU
GIAMPIERO PIOVESAN
SIMONE ZAFFALON
SONIA ZANIN
MASSIMO ZARAMELLA

CANDIDATO SINDACO DANIELE PAVAN

LISTA "PROGETTO COMUNE"

STEFANO BENEDETTI
ALICE BENETTON
MICHELE BENETTON
MARTINA BOEM
SALVATORE BONATO
GUIDO BRESCIA
GIOVANNI MIRAI
DANIELA PERUFFO
PAOLO PIEROBON
MARTINA SCAPOLAN
GIULIA VIO
DAVIDE ZANIN

CANDIDATO SINDACO MASSIMO MAZZON

LISTA “SCELGO MEOLO”

KETTI BASSO
FILIPPO MARIUZZO
PAMELA ALIPRANDI
MARCO DAL PAOS
NICOLE BONSO
MATTEO FECCHIO
ROBERTA BOCCOLA
GIULIO SONCIN
MAIDA CARNIO
CHRISTIAN SCALON
MATTIA PARRO

 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 27 Aprile 2019, 12:43






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