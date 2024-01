MEOLO - Si rompe una tubatura dell’acqua, tutti i 250 alunni della scuola primaria Pio X rimandati ieri mattina rapidamente a casa. Il guasto della condotta idrica che si immette nella struttura scolastica, situata nel giardino della scuola, ha lasciato l’edificio della primaria totalmente senza acqua, quindi nell’impossibilità di utilizzare i servizi igienici, impedendo il funzionamento dell’impianto di riscaldamento e anche il servizio della mensa.

Il problema è stato segnalato al Comune già all’ingresso degli allievi dallo stesso dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Mattei e ben presto è stato visibile a tutti, poiché il giardino della Pio X si è allagato.

RIENTRO BURRASCOSO

É stato un burrascoso rientro dalle vacanze natalizie per i bambini della scuola elementare, che erano appena tornati in classe. Pochi minuti per iniziare le lezioni, e poi l’avviso di dover lasciare al più presto le aule. La segreteria della scuola ha provveduto ad avvisare i genitori di andare a riprendere i figli. Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha diramato l’avviso anche su Facebook e sui gruppi social delle famiglie.

Alcuni alunni che utilizzano il trasporto scolastico e i cui familiari non potevano andarli a riprendere, sono stati affidati agli insegnanti e tenuti a scuola fino verso le 13, quando hanno potuto usufruire dello scuolabus per il rientro in famiglia. Il sindaco Daniele Pavan, sul posto anche per riportare a casa il figlio che frequenta l’istituto, ha provveduto ad emanare in mattinata un’ordinanza di chiusura immediata della scuola per l’intera giornata di ieri, avvertendo che l’assenza di riscaldamento e di acqua non avrebbe consentito il regolare svolgimento delle attività scolastiche, e che l’intervento di riparazione sarebbe stato concentrato nel minor tempo possibile.

TECNICI AL LAVORO

Non appena segnalato il guasto, il Comune aveva infatti inviato i tecnici a verificare il danno che, dai rilievi effettuati, sembra sia stato causato da una rottura accidentale, forse in seguito alle recenti piogge. É stato quindi richiesto l’intervento di un idraulico per la sostituzione del tratto di condotta lesionata.

«Considerato che i lavori di ripristino dell’impianto idrico sono iniziati subito, abbiamo ritenuto opportuno concentrarli nel minor tempo possibile e prevediamo che saranno terminati prima del tardo pomeriggio di oggi - ha detto ieri il sindaco Pavan -. Però l’intervento, per questioni igienico-sanitarie, non sarebbe stato possibile durante l’apertura della scuola, per cui ho dovuto emanare l’ordinanza di chiusura immediata, ma solo per questa giornata».

Gli alunni quindi, assicura il sindaco, già oggi potranno far ritorno a scuola, dopo aver goduto di un giorno di vacanza straordinaria in più del previsto.