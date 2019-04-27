FOSSALTA DI PORTOGRAURO
CANDIDATO SINDACO
NOEL SIDRAN
CIVICA CON FOSSALTA
FABIO STROMENDO
ANNAMARIA AMBROSIO
VALERIA MORETTO
MARCO BIZZARRO
DANIELE DALL’OCCO
GIULIA DRIGO
FRANCESCO MINIGHIN
NICOLA ONGARETTO
GIUSEPPE PERISSINOTTO
GIANANTONIO PIN
RENATA VENDRAME
NATALINO ZOCCOLAN
CANDIDATO SINDACO
ALVISE INNOCENTE
CIVICA INSIEME PER FOSSALTA
PAOLO ANASTASIA
ANDREA BONATESTA
FRANCESCO CELETTI
RINO COLLAUZZO
LUIGI FILIPPI
SILVIA GRANDE
SONIA LENA
PIERPAOLA MAYER
FILIPPO PANEGAI
MARTINA PESSA
CARLO SANTON
ANGELICA ZOCCOLAN.
NOEL SIDRAN
CIVICA CON FOSSALTA
FABIO STROMENDO
ANNAMARIA AMBROSIO
VALERIA MORETTO
MARCO BIZZARRO
DANIELE DALL’OCCO
GIULIA DRIGO
FRANCESCO MINIGHIN
NICOLA ONGARETTO
GIUSEPPE PERISSINOTTO
GIANANTONIO PIN
RENATA VENDRAME
NATALINO ZOCCOLAN
CANDIDATO SINDACO
ALVISE INNOCENTE
CIVICA INSIEME PER FOSSALTA
PAOLO ANASTASIA
ANDREA BONATESTA
FRANCESCO CELETTI
RINO COLLAUZZO
LUIGI FILIPPI
SILVIA GRANDE
SONIA LENA
PIERPAOLA MAYER
FILIPPO PANEGAI
MARTINA PESSA
CARLO SANTON
ANGELICA ZOCCOLAN.
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Sabato 27 Aprile 2019, 16:05