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FOSSALTA DI PORTOGRAURO

PER APPROFONDIRE: amministrative2019, fossalta di portogruaro
CANDIDATO SINDACO 
NOEL SIDRAN


CIVICA CON FOSSALTA


FABIO STROMENDO
ANNAMARIA AMBROSIO
VALERIA MORETTO
MARCO BIZZARRO
DANIELE DALL’OCCO
GIULIA DRIGO
FRANCESCO MINIGHIN
NICOLA ONGARETTO
GIUSEPPE PERISSINOTTO
GIANANTONIO PIN
RENATA VENDRAME
NATALINO ZOCCOLAN


CANDIDATO SINDACO
ALVISE INNOCENTE


CIVICA INSIEME PER FOSSALTA


PAOLO ANASTASIA 
ANDREA BONATESTA 
FRANCESCO CELETTI 
RINO COLLAUZZO 
LUIGI FILIPPI 
SILVIA GRANDE 
SONIA LENA 
PIERPAOLA MAYER 
FILIPPO PANEGAI 
MARTINA PESSA 
CARLO SANTON 
ANGELICA ZOCCOLAN.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 27 Aprile 2019, 16:05






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