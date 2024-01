Contributo d'accesso a Venezia: ecco come funziona, le domande e le risposte per sapere cosa fare per entrare in città. Questo "contributo" è una tassa istituita dalla Legge di bilancio del 2019, che il Comune di Venezia può chiedere ad ogni persona di età superiore a 14 anni che non sia residente in Veneto o non goda delle numerosissime esenzioni che sono state previste.

Il portale per registrarsi e i giorni

Si parte oggi, con l'apertura del portale dedicato, che consentirà a chi vuole venire a Venezia di registrarsi preventivamente per le visite programmate dal 25 aprile in poi. Si tratta di una sperimentazione, con tutti i limiti del caso, che riguarderà solo 29 giorni solitamente impegnativi dal punto di vista del carico turistico in città.

Quanto costa il ticket

Il costo del ticket sarà di 5 euro, ma dall'anno prossimo sarà modulato da 3 a 10 euro secondo l'affollamento previsto ed effettivo.

Il Qr code

Il portale, in più lingue, ricalcherà quelli già utilizzati per prenotare la presenza allo spettacolo pirotecnico del Redentore o di Capodanno e il percorso si concluderà con il rilascio di un Qr code simile a quello del Green Pass.

Chi deve registrarsi per entrare a Venezia

Dovranno fare questi passaggi i non residenti in Veneto che vogliano visitare Venezia in giornata in uno dei giorni compresi tra il 25 aprile e il 14 luglio, prevalentemente nei fine settimana. Non sarà tenuto a prenotare né a pagare chi arriverà nei giorni a pagamento dopo le 16. I veneti dovranno registrarsi una volta sola all'anno così come pendolari e studenti e per gli esclusi, come i residenti, non ci sarà alcuna formalità da sbrigare. Prenotazione ed eventuale pagamento saranno a carico per il 2024 di chi visiterà Venezia e la Giudecca. Nulla sarà dovuto a chi visiterà Lido, Pellestrina. Murano, Burano, Torcello e le altre isole.