Arriva a prendere il figlio a scuola un po' prima del previsto. Parcheggia davanti al giardino della elementare, in un Comune dell'hinterland trevigiano, e guarda verso il giardinetto dove i ragazzini stanno giocando. Quello che vede la allarma. Un bambino di quinta elementare aggredisce con un pugno in testa un ragazzino di seconda elementare che, per il colpo, stramazza a terra. Poi, il piccolo si rialza e afferra l'aggressore al collo spingendolo contro la recinzione della scuola. Capisce in un lampo che il piccolo aggredito e suo figlio e vede anche che le tre sorveglianti, che gestiscono il tempo prolungato a scuola e fanno parte di una cooperativa, guardano la rissa che scoppia senza fare nulla.