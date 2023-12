CORTINA (BELLUNO) - Quest’inverno alcune delle piste per lo sci nordico di Cortina non potranno essere battute e aperte nell’area di Fiames e soprattutto il tracciato della ex ferrovia. A impedirlo è il complesso iter burocratico per ottenere le autorizzazioni all’esercizio, decadute in passato e non tempestivamente rinnovate. I tracciati per il fondo sono considerati piste da sci, a tutti gli effetti, quindi soggetti a una rigida disciplina.