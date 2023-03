"Padova, dove la vita è arte". Lo slogan della campagna promozionale coniato per invitare la gente a venire a scoprirla, sintetizza la peculiarità di una delle poche città nel mondo ad avere due siti Patrimonio Mondiale dell'Umanità, l'Orto Botanico e l'Urbs Picta. Cappella degli Scrovegni, Battistero del Duomo, Basilica di Sant'Antonio, il più venerato al mondo, con i suoi tesori tra cui le statue di Donatello, Caffè Pedrocchi, Prato della Valle, una delle piazze più grandi d'Europa, e la casa del Petrarca ad Arquà sono luoghi straordinari da vedere e i turisti che stanno programmando le vacanze pasquali possono sommare alla loro visita pure l'opportunità di apprezzare i prodotti tipici del territorio euganeo in vendita nelle botteghe Sotto il Salone, il mercato coperto più antico del continente, e nel contempo di seguire le rassegne organizzate in centro nelle prossime settimane, tra cui il mercatino di opere d'arte Momart che si tiene la prima domenica del mese in Piazza Capitaniato, il secondo sabato in Piazza delle Erbe, e la terza domenica in Prato della Valle.

Tutto ciò fa di Padova una meta perfetta per le vacanze, con gli assessorati alla Cultura e al Commercio impegnati a potenziare i fattori attrattivi per gli ospiti.