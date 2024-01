Meteo. Dove sta nevicando oggi in Veneto? Fiocca in città a Belluno, la situazione in Cansiglio, sull'Altopiano di Asiago e sulle Dolomiti

Meteo in Veneto: ecco le zone dove sta nevicando oggi, mercoledì 17 gennaio.

Risveglio imbiancato in provincia di Treviso e Belluno: nevica anche a bassa quota ma la magia della coltre bianca viene rovinata dalla pioggia. I fiocchi di neve sono scesi nel Trevigiano, nel Bellunese e nel Vicentino. Non solo in montagna ma anche in città, lasciando i cittadini a bocca aperta. Uno spettacolo che però, in alcune zone, è durato il "tempo di uno scatto", lasciando il posto alla pioggia che scende invece copiosa da questa mattina nel Veneziano e nel Veronese.