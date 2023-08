Chi li ha visti? La domanda attraversa il Nordest, sbocco naturale della rotta balcanica battuta dai migranti provenienti dall'Asia ma anche, via Turchia per evitare i naufragi nel Mediterraneo, dall'Africa. Come i 10 ricercati dalla polizia croata quali "persone scomparse", visto che mercoledì scorso sono spariti da un campus di Rijeka/Fiume: si tratta dei componenti della Nazionale under 19 di pallamano del Burundi, il Paese più povero del mondo dato il suo Pil nominale pro capite di 625 dollari.