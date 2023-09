Meteo, maltempo in arrivo: le previsioni in Veneto. Weekend di temporali, scatta l'allerta fino alla notte di sabato

Dalla mezzanotte di venerdì 22 settembre e per tutta la giornata di sabato è prevista un'ondata di maltempo in Veneto: meteo instabile e perturbato con precipitazioni più diffuse e consistenti sulle zone centro-settentrionali dove saranno possibili quantitativi localmente abbondanti.



La fase più intensa è prevista tra la mattinata di sabato e l'inizio serata anche con temporali che localmente potranno risultare intensi specie per forti rovesci. Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che, per criticità idrogeologica per temporali, è stata dichiarata la fase operativa di «Attenzione» (Gialla) dalle mezzanotte di venerdì 22 settembre alle 00 di sabato 23 settembre, in tutti i bacini idrografici del Veneto.