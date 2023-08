Nel mese di luglio in Veneto è venuta giù tantissima acqua, ma mai come nel luglio del 2014. Lo dice l'Arpav, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto, che ha messo a confronto i dati degli ultimi trent'anni. Come indica la tabella, le precipitazioni totali di luglio 2023 sono state in media superiori alla norma e questo mese risulta il secondo luglio più piovoso della serie storica dopo il 2014. Il luglio 2022 era stato invece il terzo più secco dopo il 2015 e il 2013.