Meteo previsioni, torna il maltempo con temporali sparsi in Veneto e Fvg. Temperature in diminuzione e weekend da incubo

Il meteo per questa settimana, che da il benvenuto ad agosto, prevede una tregua dal caldo torrido. Il ciclone Circe darà infatti spazio a temperature più basse e maltempo, facendo dimenticare - almeno per questo periodo - gli oltre 40°C e dando invece un anticipo di autunno.

In particolare, tuttavia, fino a mercoledì 2 agosto ci sarà tempo stabile quasi ovunque grazie ad una nuova pulsazione sul bacino del Mediterraneo dell’alta pressione di origine sub-tropicale.

Cieli in prevalenza sereni, tranne qualche nube di passaggio e addensamenti soprattutto sulle regioni alpine e prealpine con possibili (ma isolati) temporali.

Già domani, infatti, martedì 1 agosto, sono attesi molti temporali nelle regioni settentrionali, anche forti sui settori alpini e prealpini ma probabilmente anche sulle medie e alte pianure venete e il Friuli con temperature più basse al Nord e al Nordest. Un secondo fronte di instabilità è atteso, sempre al Nord, nella giornata di giovedì 3 agosto. Nuovi forti temporali sono attesi tra la Lombardia e il Triveneto con un coinvolgimento anche delle pianure.

Le previsioni meteo per il weekend

Nel fine settimana sono previsti forti temporali al Nord, con un coinvolgimento parziale nella giornata di sabato 5 agosto anche delle regioni centrali e meridionali. Le temperature sono attese in netta diminuzione dopo un picco termico il 4 agosto sulle regioni meridionali, entro il weekend valori massimi e minimi anche localmente sotto media.

Veneto, tempo variabile e temporali

La settimana in Veneto si apre con un'aria fresca già entro domani, martedì 1 agosto, dovuta al transito da ovest di una bassa pressione con aria relativamente fresca in quota, che porterà un po' d'instabilità con fasi nuvolose e alcune piogge più che altro sulle zone centro-settentrionali.

Più significativa la pressione attesa entro fine periodo, preceduta e accompagnata da varie piogge e crescente instabilità, soprattutto a partire da giovedì. Tuttavia, nel complesso non mancheranno spazi di sereno, perlomeno in pianura, comunque di maggior durata nella giornata di mercoledì.

Domani è previsto tempo variabile fino al mattino, con nubi anche estese specie sulle zone centro-settentrionali. Verso sera però ci saranno rovesci o temporali, più probabili dapprima sulle zone centro-settentrionali, poi su quelle montane e pedemontane, infine in pianura.

Tempo più mite nella giornata di mercoledì, con minime un po' in diminuzione e massime in variazioni contenute localmente.

Giovedì 3 agosto però il tempo passa da variabile a instabile, con un aumento della copertura nuvolosa a partire dalle zone montane. Crescente la probabilità di precipitazioni sulle zone centro-meridionali, che saranno diffuse su quelle centro-settentrionali, anche se per le temperature prevarrà un aumento. La tendenza sarà ancora più affermata venerdì, in cui sono previste piogge e temporali un po' ovunque.

Maltempo previsto in Friuli Venezia Giulia

Anche in Friuli Venezia Giulia il mese di agosto si apre all'insegna del maltempo. Abbondanti piogge e forti temporali caratterizzeranno la prima settimana, con particolare concentrazione nelle giornate di giovedì e venerdì. Non è ancora tempo autunnale, ma i rovesci saranno accompagnati da un calo delle temperature, con una massima di 23 gradi e una minima che toccherà i 18. Saluteremo presto il tempo variabile di oggi, lunedì 31 luglio. Già dalla mattinata di domani saranno possibili precipitazioni sulla zona montana o in pianura, che continueranno anche nel pomeriggio.

Qualche temporale potrà essere forte. Già da domani le temperature sono destinate a diminuire, con una massima di 25 gradi, sia in pianura che sulla costa, e una minima di 16 gradi. Una piccola tregua dalla pioggia per mercoledì 2 agosto, quando soffierà Bora moderata, poi venti di brezza. Il cielo resterà poco nuvoloso, sebbene nel pomeriggio non si escluda qualche locale rovescio. In quota soffierà vento da nord-ovest moderato.

Preparate gli ombrelli per giovedì, quando temporali sparsi attraverseranno la regione, con piogge anche localmente intense verso le Prealpi. Soffierà Scirocco da moderato a sostenuto sulla costa, vento da sud-ovest moderato in quota. Il maltempo continuerà anche venerdì, con piogge che potranno essere anche da abbandonati a localmente intense sulla fascia orientale.