Ciclone Circe in arrivo in Italia, l'estate si trasformerà in autunno: temperature giù di 10 gradi entro il weekend. Le previsioni

Addio caldo torrido e temperature oltre i 40°C. Entro il prossimo weekend l'estate farà spazio (per qualche giorno) al ciclone Circe, che darà un anticipo di autunno.

Fino a mercoledì 2 agosto tempo stabile quasi ovunque grazie ad una nuova pulsazione sul bacino del Mediterraneo dell’alta pressione di origine sub-tropicale. Cieli in prevalenza sereni, tranne qualche nube di passaggio e addensamenti soprattutto sulle regioni alpine e prealpine con possibili (ma isolati) temporali. Quaranta gradi possibili ancora in Sicilia, ma il caldo si farà sentire ancora per qualche ora in tutto il Paese.

L'arrivo del freddo

L'anticiclone delle Azzorre che negli ultimi giorni ha esteso la sua influenza a buona parte della Penisola sarà anche la causa indiretta dell'instabilità marcata attesa su diverse regioni nel corso della settimana. La cellula di alta pressione tenderà a ritirarsi dall'Europa centro occidentale per puntare verso l'Islanda, ciò consentirà ad una massa di aria fredda di matrice groenlandese-scandinava di scivolare verso il Mare del Nord e formare una profonda depressione che alla fine coinvolgerà anche l'Italia. L'evoluzione si dividerà in due fasi.

La prima fase: 31 luglio-3 agosto

Nella giornata di martedì 1 agosto molti temporali nelle regioni settentrionali, anche forti sui settori alpini e prealpini ma probabilmente anche sulle medie e alte pianure venete e il Friuli con temperature più basse al Nord e al Nordest. Un secondo fronte di instabilità è atteso, sempre al Nord, nella giornata di giovedì 3 agosto. Nuovi forti temporali sono attesi tra la Lombardia e il Triveneto con un coinvolgimento anche delle pianure. Nel contempo l'ondata di caldo africano dovrebbe raggiungere il culmine sulle regioni centrali e settentrionali con temperature fino a 38°C.

La seconda fase: 4-6 agosto

La saccatura sprofonda sul Mediterraneo formando un vortice secondario in prossimità dell'Italia settentrionale. Questo minimo dovrebbe portare altri forti temporali al Nord con un coinvolgimento parziale nella giornata di sabato 5 agosto anche delle regioni centrali e meridionali. Il giorno 6 il minimo dovrebbe aver abbandonato quasi completamente l'Italia. Le temperature sono attese in netta diminuzione dopo un picco termico il 4 agosto sulle regioni meridionali, entro il weekend valori massimi e minimi anche localmente sotto media.

Le nuove temperature

Entro il weekend il ciclone Circe fara irruzione sull’Italia a suon di temporali anche forti, che coinvolgeranno tante regioni provocando inoltre un deciso crollo delle temperature, anche nell’ordine di 10-12°C rispetto all’avvio di settimana, con il caldo costretto cosi nuovamente a battere in ritirata.