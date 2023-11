Meteo, le previsioni in Veneto e Fvg. Arriva il fronte artico: temperature giù e pioggia da giovedì 30 novembre - Le previsioni

Meteo, l'Italia è nella morsa del fronte artico. Il nucleo d'aria gelata, che porta con sé anche una sacca consistente di maltempo, sta proseguendo la sua corsa nelle regioni meridionali. Assistiamo, in queste ore, ad un crollo sensibile delle temperature e, parallelamente, all'intensificarsi dei venti che, in molte zone marittime, si trasformano in vere e proprie bufere. Come riporta 3bmeteo, si stanno formando temporali sul basso Adriatico: piogge in arrivo sulle coste dell'Abruzzo costiero, il Molise, la Puglia, la Basilicata centro-settentrionale e i settori appenninici della Campania. Il vortice artico porterà poi anche neve a bassa quota (300/400m).