MESTRE - Tra il degrado attuale e il fare ordine su strade e capannoni è chiaro che non c'è storia. Ma ieri, in commissione consiliare, sono finalmente usciti i numeri del progetto previsto per San Giuliano. Perché finora gli unici ad aver agitato lo spettro della "cementificazione" dell'area produttiva erano stati quelli dell'Associazione "Amici del parco", denunciando che, costruendo gli otto capannoni previsti dall'accordo, si passerebbe dagli attuali 10mila metri cubi alla bellezza di 30mila, «tanto da far pensare ad un'operazione solo immobiliare». Un'esagerazione allarmistica? Forse, però ieri Danilo Gerotto, dirigente dell'Urbanistica, ha confermato che qualcosa di vero c'è, visto che - incalzato dal consigliere comunale del Pd Emanuele Rosteghin - ha affermato che "rispetto ad una situazione esistente con manufatti che occupano una superficie di 3.700 metri quadri, si salirà a una superficie di 7.500". «Più del doppio - commenta Rosteghin - con l'aggiunta che queste strutture saranno alte 8 metri e mezzo, cioè parecchio di più di quelle attuali».