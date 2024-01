«Medici dipendenti nell'Ulss 3: oggi sono 33 in più di quelli in servizio un anno fa»

VENEZIA - Sono 67 I medici assunti dall'Ulss 3 Serenissima dall'estate ad oggi, e altri 34, nello stesso periodo, sono passati dal tempo determinato all'assunzione a pieno titolo, a seguito della specializzazione, tanto che i medici in servizio nell'Ulss 3 Serenissima sono, oggi, 33 in più di quelli in servizio un anno fa. Negli stessi cinque mesi, da settembre 2023 a gennaio 2024, l'Ulss 3 Serenissima ha assunto 103 altre figure professionali.