AGORDO (BELLUNO) - Ha un cuore bellunese la progettazione di Nuance Audio, l'innovativa montatura EssilorLuxottica dotata di apparecchio acustico che proprio in questi giorni è in fase di presentazione alla prestigiosa fiera statunitense Ces. Così come per gli smart glasses Ray-Ban Meta, anch'essi in mostra a Las Vegas, la ricerca e lo sviluppo del prodotto sono made in Agordo. Mentre la produzione fisica è affidata allo stabilimento cinese di Dongguan. La prima distribuzione, proprio negli Usa, è prevista nella seconda parte del 2024. «Stiamo parlando - afferma il presidente e amministratore delegato Francesco Milleri - di occhiali che hanno il potenziale per migliorare la qualità della vita di oltre un miliardo di persone».