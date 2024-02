TREVISO - Le donne guadagnano mediamente 3,30 euro all’ora in meno rispetto agli uomini. Per lo stesso lavoro. L’emergenza Covid ha raddoppiato le distanze. È questo il quadro sul gap salariale nella Marca. Gli ultimi conti sono stati fatti dall’ufficio di statistica della Regione in relazione agli stipendi del 2021. Ciò che emerge è che la differenza si è allargata durante l’emergenza sanitaria. Il riferimento è allo studio che era stato fatto dalla Cisl di Treviso e Belluno sul 2019. Il report del sindacato evidenziava che prima della pandemia le donne guadagnavano 1,50 euro all’ora in meno rispetto agli uomini. E di seguito il distacco è cresciuto di altri 1,80 euro.