ASOLO (TREVISO) - Un nuovo modo di accedere al centro storico di Asolo dal parcheggio di via Forestuzzo denominato “Risalire Asolo”, che consenta di «pedonalizzare il più possibile» con tre soluzioni allo studio: una monorotaia, una funivia o un veicolo elettrico a guida autonoma, ossia senza autista, grazie all’intelligenza artificiale. Il futuro della città dei Cento Orizzonti passa di qui, e per una serie di progetti tra cui la nuova Casa di Comunità, già avviato, presentati ieri dal sindaco Mauro Migliorini, dal suo vice nonché candidato sindaco Franco Dalla Rosa e dall’assessore Gerardo Pessetto. «Come amministrazione comunale - ha detto Migliorini - abbiamo voluto dare un’idea su quello che sarà Asolo nel futuro partendo però da quello che è stato fatto».