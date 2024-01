Anche le previsioni peggiori sono state superate dai dati. E questa volta fanno davvero paura. Non è stata quella di ieri la giornata peggiore dal punto di vista della presenza nell'aria delle polveri sottili, come inizialmente preventivato. Già, perché il mese di febbraio inizia in modo pure peggiore, con la più alta concentrazione di inquinamento atmosferico in Friuli Venezia Giulia degli ultimi 13 mesi. In tutto il 2023 non era mai stata registrata una situazione simile, su così vasta scala e con valori molto al di sopra del livello di guardia in una porzione così ampia della nostra regione. E dopo Sacile, si muove anche il resto della provincia. Anche Pordenone e altri tredici Comuni da ieri hanno attivato il piano d'urgenza. Ma come sempre, il problema resta quello dei controlli. Sono pochi, se non inesistenti e soprattutto estremamente complicati da mettere in campo.