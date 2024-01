BELLUNO - «Sono partita dalla gavetta: prima dal centralino, poi amministrazione, settore commerciale e pur avendo estrazione tecnica sto cercando uno stile di gestione partecipativo per valorizzare le persone che lavorano da noi». Questa la testimonianza di Laura Trevisson, vicepresidente della Meccanostampi di Limana, che si occupa di progettazione e costruzione stampi e stampaggio tecno polimeri. Un settore prettamente maschile in cui la lotta agli stereotipi non è ancora conclusa. L’imprenditrice bellunese ha parlato ieri al convegno “Donne e Imprenditorialità: Costruire la Leadership del Futuro”, che si è tenuto nella sede di Treviso della Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti.