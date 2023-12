TREVISO - Hanno scelto una Fiat 500 X, l'hanno rubata, l'hanno usata come "ariete" per sfondare la vetrina della boutique di lusso in centro a Treviso Loschi, dopodiché sono scappati e hanno abbandonato la vettura in un parcheggio pubblico poco fuori dalle mura cittadine. E stanotte la macchina della spaccata in via Martiri della Libertà è stata ritrovata dai carabinieri di Treviso. Sul veicolo, sottoposto a sequestro, sono in corso accertamenti finalizzati a raccogliere ulteriori elementi di interesse investigativo. Le indagini dei militari dell'Arma proseguono a ritmo serrato con il coordinamento della locale Procura della Repubblica.