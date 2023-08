BELLUNO - Oggi alle 15.04 ci sarà qualcuno, a Cortina d'Ampezzo, che salirà nel vallone di Inpó Pontió, sotto il monte Cristallo, dove cadde l'elicottero Falco del Suem di Pieve di Cadore, il 22 agosto 2009, e morirono Stefano Da Forno, Dario De Felip, Fabrizio Spaziani e Marco Zago. C'è un'edicola di pietra, eretta sulle rive del ruscello, dove cadde il velivolo. Amici e colleghi del soccorso alpino saliranno sino a lì, per ricordare il sacrificio di quegli uomini, impegnati in una operazione di verifica del territorio, durante un violento acquazzone, che aveva mosso una colata di detriti. La messa per le quattro vittime, che veniva celebrata nel luogo dell'incidente, gli anni successivi, oggi sarà nella basilica minore dei santi Filippo e Giacomo, alle 18. Arriveranno delegazioni del Cnsas, colleghi soccorritori, rappresentanti di istituzioni e associazioni, forze dell'ordine, per il quattordicesimo anniversario della tragedia.